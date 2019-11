Dolj: 25 de autoturisme dintr-o parcare din Craiova, găsite cu anvelopele tăiate Un numar de 25 de autoturisme dintr-o parcare din cartierul Brazda lui Novac din Craiova au fost gasite, miercuri dimineata, de catre proprietari, cu anvelopele taiate. Potrivit IPJ Dolj, cazul a fost sesizat politistilor Sectiei 4 Politie Craiova care au demarat cercetarile, iar pana in prezent au fost identificate 25 de autoturisme care aveau cate doua anvelope taiate. In cauza, politistii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere si desfasoara cercetari in vederea identificarii autorilor si tragerii la raspundere penala a acestora. AGERPRES/(AS - autor: Maria… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

