Dolj: 236 de persoane sunt în carantină Prefectura Dolj a transmis situatia epidemiologica din judet, pana astazi 23 martie la ora ora 9.00. In prezent avem: 2.734 de persoane sunt izolate voluntar la domiciliu, 236 de persoane se afla in carantina, 22 persoane au ieșit din carantina. Persoanele izolate la domiciliu sunt clinic sanatoase și nu prezinta simptomatologie specifica afectarii de catre virusul COVID-19. In ultimele 24 de ore, forțele de ordine au verificat peste 1.600 de persoane cu privire la respectarea masurilor de izolare/carantina. Totodata, au fost verificate aproximativ 440 de societati comerciale, scopul fiind asigurarea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

