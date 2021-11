Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a lui Iulian Sirbu, primarul Municipiului Sighișoara, joi, 25 noiembrie, s-a lansat cartea ,,Mica enciclopedie a sportului mureșean", autor fiind Aurel Rațiu. ,,Ii mulțumesc domnului Aurel Rațiu pentru ca a venit la Sighișoara pentru lansarea unei carți…

- Veste trista venita dinspre Spitalul Județean de Urgența Baia Mare. Csaba Majoros, proprietarul televiziunii TL Plus Baia Mare, proprietarul complexului hotelier Magus Baia Mare, a decedat astazi in jurul orei 14.00. Omul care a susținut presa baimareana a fost internat la Spitalul Județean de ceva…

- Luni, 15 noiembrie, in jurul orei 15.10, echipa pirotehnica a pompierilor mureșeni a fost solicitata in cazul unui proiectil neexplodat gasit intr-o gradina din localitatea Deag. "S-a deplasat la locul solicitat echipa pirotehnica din cadrul ISU Mureș, unde a fost descoperita o bomba de aruncator, calibru…

- Un barbat cazut, posibil decedat, a fost gasit in aceasta dupa-amiaza pe str. Petofi Sandor, Valea Usturoiului- Potrivit politistilor barbatul decedase de ceva timp. Avea 62 de ani. Source

- Polițiștii bistrițeni investigheaza o moarte…ciudata. Un barbat a fost gasit fara suflare sub o caruța. Tragicul eveniment a avut loc in Feldru. Prezent in emisiunea Bistrițeanul.ro, șeful Poliției Rutiere a explicat ca polițiștii s-au batut de caszuri de accidente stupide, finalizate cu deces. Din…

- Cu profund regret și durere in suflet, colectivul Liceului Teoretic "Andrei Barseanu" Tarnaveni anunța trecerea la cele veșnice a directorului instituției, profesor doctor Ioan Suciu. "Inmormantarea va avea loc sambata, 16 octombrie 2021, la ora 14.00. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Condoleanțe familiei!",…

- Posturile au fost aprobate de Ministerul Educației ca o consecința a modificarii Legii Educației, care reduce numarul maxim de elevi intr-o școala. Astfel, clasele din invațamantul primar vor funcționa cu 22 de elevi, in timp ce in invațamantul gimnazial vor fi 25 de elevi intr-o clasa. Din cele 60…

- Reprezentanții Clubului Sportiv Unirea Ungheni au anunțat sambata, 4 septembrie, plecarea dintre noi, la varsta de 83 de ani, a celui care a fost Cornel Berța, fost antrenor al clubului. "Un moment trist pentru fotbalul unghenean și totodata, pentru sportul mureșean. S-a stins din viața un susținator,…