Doliu uriaș pentru Simona Halep! ”Ai fost cea mai puternică femeie pe care am cunoscut-o!” Doliu uriaș pentru Simona Halep! Marea sportiva și-a pierdut astazi una dintre cele mai dragi persoane, bunica sa. Simona (31 de ani) și-a impartașit durerea spunand despre cea care l-a crescut pe Stere Halep, tatal sau, ca a fost o femeie cu adevarat puternica. ”Maia, ai fost cea mai puternica femeie pe care am cunoscut-o. Sa ai drum lin spre viața veșnica! Papule, ai grija de ea!”, a scris Simona Halep aducand aminte și de bunicul sau care s-a stins din viața in urma cu șase ani, in ziua cand jucatoarea de tenis a avut un meci decisiv la Indian Wells. Atunci, cu cateva ore dupa greaua pierdere… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

