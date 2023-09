Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul și compozitorul american Jimmy Buffett a murit, potrivit unei postari facute sambata pe contul sau de pe platforma de mesagerie X, fostul Twitter, anunța Reuters. Artistul avea 76 de ani."Jimmy s-a stins in pace in noaptea de 1 septembrie, inconjurat de familia, prietenii, muzica și cainii…

- El a castigat doua premii Emmy pentru rolul lui William Hill din serialul de succes “This Is Us” si a fost nominalizat de patru ori in total. Ambele premii Emmy au fost pentru “Actor invitat remarcabil intr-un serial dramatic”. Reprezentantul lui Ron spune ca “caldura, frumusetea, generozitatea, bunatatea…

- Este doliu la Hollywod! Un actor celebru a murit la doar 38 de ani, dupa o cariera impresionanta. Actorul a jucat intr-o mulțime de spectacole celebre, printre care și indragitul show ”Mamma Mia”. Anunțul tragic a fost facut de teatrul unde lucra.

- Robbie Robertson, membru al trupei The Band, a murit la varsta de 80 de ani. Cantarețul, compozitorul și chitaristul canadian, care a colaborat cu Bob Dylan și Martin Scorsese, a murit la Los Angeles dupa o lunga boala.

- DJ Casper, cunoscut mai ales pentru hit-ul dance de mare succes Cha-Cha Slide, a murit la varsta de 58 de ani, a confirmat familia sa.MC-ul și compozitorul american, pe numele sau real Willie Perry Jr, a ajuns in fruntea clasamentului britanic de single-uri cu aceasta melodie in 2004, conform BBC.Vedeta…

- Compozitorul si dirijorul britanic de origine americana Carl Davis, castigator al premiului BAFTA, a murit la varsta de 86 de ani. Acesta a compus și muzica pentru cinematografie, inca din epoca filmului mut, pentru teatru dar și televiziune. Familia sa a transmis ca decesul a fost provocat de o hemoragie…

- Lumea muzicii este in doliu! Cantareața de origine irlandeza Sinead O’Connor a incetat din viața la varsta de 56 de ani. Artista a fost cunoscuta pentru pentru hitul sau „Nothing Compares 2 U”. Vestea morții artistei vine la un an și jumatate dupa decesul fiului sau Shane, la doar 17 ani. La acel moment,…

- Este doliu in lumea muzicii! Celebrul cantareț Tony Bennett a murit la varsta de 96 de ani! Artistul a cucerit inimile oamenilor din intreaga lume cu melodii cunoscute precum "I Left My Heart In San Francisco" sau ”The Way You Look Tonight”. Anunțul tragic a fost facut in urma cu doar cateva ore.