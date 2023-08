Stiri pe aceeasi tema

- Lumea sportului internațional e in doliu! Fostul capitan, Theuns Stofberg, s-a stins din viața in cursul zilei de azi, din cauza ranilor suferite intr-un accident de mașina. In varsta de 68 de ani, fostul mare sportiv a fost grav ranit ieri, intr-un tragicul accident. Cadrele medicale au facut tot posibilul…

- Este doliu in lumea sportului romanesc, dupa ce un fotbalist a murit la doar 19 ani. Tanarul a fost implicat intr-un accident, iar anunțul a fost facut de echipa la care juca. Moartea lui a lasat in urma doar durere, iar cei care il cunosc sunt șocați de felul in care și-a gasit sfarșitul.

- Doliu in lumea sportului: A murit un pilot de superbike, in varsta de 21 de ani a murit - A suferit un accident gravPilotul japonez de superbike Haruki Noguchi a murit la varsta de 22 de ani, in urma ranilor grave suferite intr-un accident la sfarșitul saptamanii trecute, in timpul celei de-a patra…

- Petru Marta, Maestrul Emerit al Sportului și Antrenorul Emerit al Republicii Moldova, s-a stins din viața la varsta de 70 de ani. Ministerul Educației și Cercetarii și Comitetul Național Olimpic Sportiv au transmis sincere condoleante familiei, rudelor, prietenilor, discipolilor și tuturor celor care…

- Biserica Ortodoxa Romana, in doliu! Un cunoscut preot din București și-a pierdut viața intr-un accident cumplit, pe DN2-E85, cunoscut sub numele de "Drumul morții". Tragicul eveniment a avut loc marți, 11 iulie, in jurul orei 8:30, pe traseul dintre Buzau și București.

- Lumea sportului internațional este in doliu! Un cunoscut jucator al fotbalului american s-a stins din viața, in urma cu puțin timp. Barbatul in varsta de 35 de ani a murit inecat, in timp ce se afla in vacanța.

- Doliu in lumea sportului! Un campion la kickboxing a murit pe frontul din Ucraina. Avea doar 23 de ani și s-a stins din viața luptand pentru libertate și aparandu-și țara. Potrivit presei internaționale, Maxim Bordusy a fost ucis pe data de 11 iunie, in luptele din regiunea Zaporojie.

- Lumea sportului este in doliu! Un indragit antrenor roman a murit la varsta de 49 de ani. Vestea trista a venit ca un fulger pentru toți cei ce l-au cunoscut și apreciat. El a indrumat mulți tineri sa lupte pentru visele lor.