Stiri pe aceeasi tema

- Corneliu „Bibi” Ionescu a murit sambata, 22 ianuarie la 74 de ani. A fost membru fondator si basistul trupei Sfinx. „Am aflat astazi vestea trista ca ne-a parasit Corneliu „Bibi” Ionescu”, scrie andreipartos.ro . Corneliu Bibi Ionescu s-a nascut in 1945 și a fost membrul fondator si basistul trupei…

- Fondatorul trupei Sfinx, Corneliu "Bibi" Ionescu, a incetat din viata. S-a nascut in 1945 si a fost membrul fondator si basistul trupei Sfinx. Corneliu Bibi Ionescu a cantat fara intrerupere din 1962 pana in 1994. Dupa desfiintarea trupei acesta a intrat in domeniul afacerilor. El devenise presedintele…

- Doliu uriaș in lumea muzicii rock.Corneliu Bibi Ionescu, fondatorul trupei Sfinx a incetat din viața. Corneliu Bibi Ionescu a fost singurul membru care nu a parasit formația pana la destramarea ei, la inceputul anilor nouazeci. Corneliu Bibi Ionescu a cantat fara intrerupere din 1962 pana in 1994, dupa…

- Doi oameni au murit pe loc, iar un altul a ajuns in coma la spital, dupa ce s-au rasturnat, sambata, cu masina, pe DJ 87, la ieșire din localitatea constanțeana Nazarcea. Potrivit polițiștilor constanțeni, din primele cercetari a rezultat ca un autoturism in care se aflau trei persoane, cu varste cuprinse…

- Louie Anderson, cunoscut de o lume intreaba din serialul animat “Viața cu Louie”, a murit, vineri, la varsta de 68 de ani. Louie Anderson fuseese spitalizat in Las Vegas, fiind diagnosticat cu o forma de cancer. Zilele trecute, purtatorul sau de cuvant anunțase ca primește tratament pentru limfom difuz…

- Cantarețul american Meat Loaf, ale carui hit-uri au inclus ”Bat Out of Hell”, a murit la varsta de 74 de ani, cu soția sa alaturi, potrivit unui comunicat postat pe pagina sa oficiala de Facebook. Castigatorul premiului Grammy, nascut Marvin Lee Aday, a murit joi, insa cauza morții sale nu a fost precizata.…

- Cel puțin 26 de migranți au murit, miercuri, dupa scufundarea ambarcațiunii lor in largul coastelor de la Calais, in Canalul Manecii, a anunțat Ministerul de Interne din Franta. Operațiunile de salvare sunt inca in desfașurare. Un pescar a fost cel care a raportat, in jurul orei 14:00, descoperirea…

- Un alpinist a murit, duminica seara, dupa ce a cazut in gol aproximativ 100 de metri, in masivul Bucegi. Accidentul s-a petrecut pe un traseu de alpinism, din zona Valcelul Policandrului. Salvatorii au fost solicitati sa intervina de catre ceilalti parteneri de traseu ai barbatului, care a cazut in…