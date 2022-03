Doliu uriaș în lumea muzicală din România. A murit prima femeie baterist din Europa S-a stins o adevarata legenda a Romaniei! Eugenia Șerbanescu, un artist desavarsit, s-a stins din viața. Ea a fost prima femeie baterist din țara noastra, dar și din Europa. Eugenia Șerbanescu a devenit cunoscuta prima data ca și componenta a trupei Venus. Decesul artistei a fost anunțat chiar de familia sa. A decedat Eugenia Șerbanescu, […] The post Doliu uriaș in lumea muzicala din Romania. A murit prima femeie baterist din Europa appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

