Stiri pe aceeasi tema

- Tony "Charlie" Faulkner, fost pilier al echipei Tarii Galilor in anii '70, a incetat din viata la varsta de 81 de ani, a anuntat, joi, fostul sau club Pontypool, citat de AFP, potrivit Agerpres."Charlie era un personaj foarte apreciat si o parte importanta a istoriei Pontypool RFC", a scris echipa pe…

- Hilary Alexander, una dintre primele jurnaliste de moda de pe Fleet Street și fost director de moda la The Daily Telegraph, care a murit la varsta de 77 de ani, a fost reporter și scriitoare.Vedeta a colaborat cu publicații importante, precum BBC, CNN și The Daily Telegraph. Ceea ce o face de-a dreptul…

- Cantaretul si chitaristul Tom Verlaine, fostul lider al trupei Television si o figura emblematica a scenei punk-rock, a murit la varsta de 73 de ani, a anuntat sambata familia sa, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Este doliu in fotbalul romanesc, dupa ce fostul mijlocas al echipei UTA Arad Lucian Todea a incetat din viata, la varsta de doar 36 de ani, dupa ce a pierdut lupta cu o boala necrutatoare. Nascut la Oradea, Todea a imbracat tricoul Aradului timp de doua sezoane, intre 2006 si 2008. A debutat la Arad…

- O noua veste trista indoliaza voleiul romanesc: prof. univ. dr. Mugur Niculescu a incetat din viața, la varsta de 77 de ani. De numele sau se leaga perioada de glorie a voleiului feminin piteștean, la Dacia Pitești, dar și cateva dintre cele mai notabile performanțe ale naționalelor feminine. Selecționer…

- Veste trista pentru milioane de oameni care au iubit muzica legendarului chitarist, Jeff Beck, care s-a stins subit, dupa ce a contactat meningita bacteriana. Moartea sa a fost confirmata pe pagina sa oficiala de Twitter, dar și de prietenii sau, care au transmis mesaje de condoleanțe in memoria sa.…

- Doliu in fotbalul dambovițean! Titus Baleanu, fost oficial al echipei din comuna Razvad a incetat din viața astazi. „Asociația Județeana de Fotbal Dambovița regreta dispariția domnului Titus Baleanu, fostul oficial al echipei comunei Razvad. Un erudit, un pasionat al sportului rege, un sufletist! Sincere…

- Biserica ortodoxa aradeana este in doliu. Parintele Arhidiacon Gheorghe Contraș, in varsta de 73 de ani, a incetat din viața in aceasta seara. „Parintele Arhidiacon Gheorghe Contraș, pensionar, a incetat din viata, dupa o indelungata suferinta, in seara zilei de 29 noiembrie 2022, la varsta de 73 de…