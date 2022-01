DOLIU – Un polițist de frontieră din cadrul ITPF Sighet a trecut la cele veșnice Un polițist de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației a trecut la cele veșnice, lasand in urma sa familia indurerata, dar și prieteni in lacrimi. Anunțul a fost facut de cei de la Sindicatul Europol, femeia decedand aseara. ”Ne luam ramas bun de la colega noastra Angela, polițist de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației. Dupa o lupta apriga cu o boala nemiloasa, aseara corpul acesteia a cedat. In urma au ramas un soț și o familie indurerata și un colectiv de colegi inmarmuriți de aceasta veste tragica. Drum lin catre ingeri, Angela !” – a fost mesajul de adio al celor de la Europol.… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

