- Bilanțul victimelor accidentului feroviar petrecut miercuri noaptea in Grecia a crescut la 46 de morți, scrie publicația Kathimerini , care citeaza un purtator de cuvant al pompierilor. Circa 500 de persoane participa la operațiunile de salvare, a menționat purtatorul de cuvant al guvernului grec. Trenurile…

- Anchetatorii greci analizeaza posibilele cauze ale coliziunii frontale ce a avut loc marți noapte intre un tren de marfa și un tren de pasageri care se indrepta spre Salonic, iar discuția dezvaluita de presa elena ar putea oferi unele raspunsuri, scriu publicațiile locale Kathimerini și To Vima. Dialogul…

- Durerea si socul provocate de accidentul de tren de la Larissa, petrecut in noaptea de marti spre miercuri si soldat cu 43 de morti, potrivit celui mai recent bilant, s-a transformat in furie in Grecia, unde miercuri seara au izbucnit proteste, multi considerand ca este deznodamantul iminent al unei…

- Bilantul deceselor accidentului feroviar din Grecia a ajuns, miercuri seara, la 43. De asemenea, 57 de persoane erau miercuri in spital, dintre care 6 la terapie intensiva, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ciocnirea a doua trenuri in Grecia, marti seara, accident soldat cu cel putin 38 de morti, a fost cauzata de o "tragica eroare umana", a declarat miercuri premierul grec Kyriakos Mitsotakis, relateaza AFP si Reuters. "Totul arata ca drama este cauzata, din pacate, in principal de o tragica eroare umana",…

- Șeful de gara din Larissa, Grecia, a fost arestat dupa cumplitul accident feroviar, in care aproximativ 40 de oameni și-au pierdut viața, in urma ciocnirii unui tren de calatori cu unul de marfa.

