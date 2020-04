Doliu pentru Kiefer Sutherland! Mama actorului a murit din cauza unei boli respiratorii Kiefer Sutherland a anuntat, printr-un mesaj publicat pe Twitter, ca mama sa, Shirley Douglas, a murit din cauza unor complicatii generate de pneunomie. Actorul a precizat ca moartea mamei sale nu are legatura cu COVID-19, boala infectioasa provocata de noul coronavirus. "Mama mea a fost o femeie extraordinara care a dus o viata extraordinara. Din pacate, a avut probleme de sanatate de mai mult timp, iar noi, familia, stiam ca aceasta zi va veni", a scris Kiefer Sutherland. Shirley Douglas s-a nascut pe 2 aprilie 1934 in orasul Weyburn din provincia Saskatchewan, Canada. De-a… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

