Doliu pentru fanii Star Trek. S-a stins din viaţă unul dintre actorii popularei serii de filme Robert Walker Jr, fiul actorilor Robert Walker și Jennifer Jones, a incetat din viața joi, a confirmat familia artistului pentru site-ul oficial al serialului "Star Trek". Walker Jr. a interpretat rolul Charlie Evans in episodul "Charlie X", al seriei "Star Trek" din primul sezon al cunoscutului serial, in 1966. Scenariul episodului era scris de D.C. Fontana, care a murit in aceeai saptamana. Walker Jr. a mai jucat in pelicule ca "Ensign Pulver", cu Burl Ives și Walter Matthau, și in "Young Billy Young". Soc in lumea cinematografiei. A murit o vedeta de la Hollywood. Toata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Netflix a preluat celebrul cinematograf “Paris” din New York, fiind pentru prima data cand gigantul de streaming, care a fost acuzat ca amenința experiența cinematografica, a incheiat un contract de inchiriere pe termen lung a unui cinematograf.Acordul a fost incheiat pe o durata de zece ani,…

- Simbol al Muntenegrului, stațiunea Sveti Stefan, cu perla coroanei, insula-hotel de lux, are un magnetism rapitor și-a fost locul intim de vacanța al multor staruri de cinema, din showbizz și a eternului fugar Sebastian Ghița. Impresionant! Este chiar icon-ul Muntenegrului, locul de joaca al bogatașilor…

- Președintele și ministrul de Externe al Iranului nu au primit înca viza de intrare în SUA, pentru a putea veni la summitul ONU de saptamâna viitoare de la New York, ridicând semne de întrebare legate de prezența lor la adunare, scrie The Guardian. Un purtator de…

- La 16 septembrie 2019, Reprezentantul Permanent al Romaniei la ONU, ambasadorul Ion. I. Jinga, a prezentat in cadrul celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a ONU, vorbind in numele Grupului ambasadorilor francofoni de la New York, proiectul de rezolutie intitulat "Multilingvismul". Vorbind despre…

- Eddie Money a murit vineri, la Los Angeles, potrivit site-ului tmz.com. In august, Eddie Money a anuntat ca a fost diagnosticat cu cancer la esofag in faza terminala. Artistul a facut anuntul intr-o inregistrare video care a fost inclusa in episodul din 12 septembrie al reality show-ului in…

- Șapte milioane de oameni au fost nevoiți sa își paraseasca caminele în prima jumatate a anului 2019, un numar record, iar migrarea în masa cauzata de evenimente meteorologice extreme se pare ca devine "ceva normal", potrivit unui nou raport, scrie The Independent. Centrul…

- Bianca Andreescu (19 ani, 4 WTA), jucatoarea canadiana cu origini romanești care a triumfat in finala de la US Open in fața Serenei Williams (37 de ani, 8 WTA), scor 6-3, 7-5, e așteptata de bunicii ei romani la Vaideeni, in județul Valcea. Crescuta pe plaiuri romanești, Bianca, jucatoarea care a cucerit…

- Intelege cate ceva, a invatat cateva cuvinte in engleza, dar asta nu e o problema intr-o tara de emigranti. Toate scolile, toate clasele au si copii care nu vorbesc engleza si exista programe speciale "english as a second language". Copiii nevorbitori de engleza au doua ore pe zi cu profesori care numai…