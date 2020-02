Doliu pentru cultura română. S-a stins din viaţă un cunoscut scriitor Nascut la Arad, pe 2 noiembrie 1936, Cornel Marandiuc a fost prozator și librar. A debutat in urma cu 60 de ani in revista „Orizont” din Timișoara și din 1995 a devenit membru al Uniunii Scriitorilor. Printre romanele lui Marandiuc se numara „Trandafiri pentru contesa” – 1977, „Inimi cat sa cuprinda cerul patriei” – 1985, „Zborul spre Venus” – 1988, „Și aterizam cuminți. cu soarele in fața” – 2014, potrivit Aradon. Cornel Marandiuc, prezentare Uniunea Scriitorilor Romani Cornel Marandiuc debuteaza cu un roman politist, Trandafiri pentru contesa (1977), ce marcheaza dezghetul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul cultural “La porțile Nemirei – literatura, sunet și culoare” va avea loc in deschiderea festivalului internațional Open Air Blues in the garden festival, in ambele zile de desfașurare a acestuia. Artiștii plastici invitați sunt Miruna Anton din Darmanești, bacauanul Mihnea Baran și oaspeții…

- RESITA – Multa nedumerire intre prietenii scriitori, nimeni nu era sigur ca da, intr-adevar, inima poetului a incetat sa mai bata in aceasta dimineata, de la ora 4.00! Cu glasul sugrumat de durere, jumatatea care i-a fost alaturi in viata, in carti si proiecte literare, Ada D. Cruceanu, ne-a confirmat…

- In toamna anului trecut, editura Polirom a lansat o superba și de succes colecție intitulata „Biografii romanțate”, care se adreseaza tuturor celor interesați de viețile marilor personalitați culturale romane. Sculptori, pictori, compozitori, cantareți, dramaturgi, poeți, prozatori ș.a. sunt și vor…

- Saptamana acesta, ziarul Libertatea va propune doua volume neobișnuite – primul despre magia din jurul nostru, al doilea despre cruzimea scriiturii horror.Vanzatorulde visuri. Chemarea (Augusto Cury, Editura Trei)Cartea de fața iți insufla, pe langa un anumemisticism, mult optimism, multa imaginație.…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, astazi, la Timișoara, ca este forțat sa se vorbeasca despre secretizare in cazul salariilor din MAI, MApN sau din serviciile secrete, el considerand ca publicarea acestor venituri ar incalca o lege care ține de siguranța naționala. Ministrul de Interne…

- Revista Galaxia 42 a fost inființata cu scopul de a promova literatura și arta science-fiction și fantasy. Revista are acoperire naționala și sediul in Timișoara. Echipa de redactori este formata din scriitori de science-fiction & fantasy și fani. Revista este sprijinita pe plan local de Clubul Galaxia…

- Pe data de 6 decembrie 2019, incepand cu ora 19, va avea loc o ședința speciala a Clubului de Literatura și Arta SFF: Galaxia 42, cel mai tanar club de literatura din Timișoara, cu specific science-fiction și fantasty. Programul intalnirii: Locul de desfașurare: strada Vasile Alecsandri, nr. 8, ap.…

- Lansata pe 20 iunie la Libraria Alexandria din Piatra-Neamț, cartea lui Adrian Alui Gheorghe ”Zugzwang sau Strada cu o singura iesire” a fost premiata astazi, 29 noiembrie, de Filiala Sibiu a Uniunii Scriitorilor, cu premiul pentru proza pentru anul 2018. Volumul este o parabola despre literatura de…