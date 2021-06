Stiri pe aceeasi tema

- Doliu la Hollywood, dupa moartea lui Clarence Williams III, in varsta de 81 de ani. El a devenit cunoscut de-a lungul carierei pentru rolurile din „The Mod Squad” si „Purple Rain”. Anunțul dispariției actorului a fost facut de echipa sa de management, conform jurnaliștilor de la variety.com. Clarence…

- Florin Cițu este in doliu. Mama sa a murit azi, dupa o lunga suferința. Elena Cițu suferea de o boala incurabila, anunța Antena3. Florin Cițu, in doliu. Mama lui a murit chiar azi In urma acestui eveniment tragic, premierul Romaniei și-a schimbat in ultima clipa programul pentru ziua de sambata, atunci…

- “Sportul italian este in stare de soc, plange trecerea prematura in nefiinta a lui Filippo Mondelli, la varsta de 26 de ani, dupa o lupta lunga cu o maladie a oaselor", a anunțat Comitetul Olimpic Italian.Sportivul a fost diagnosticat, in urma cu un an, cu osteosarcom la piciorul stang.

- Biserica Ortodoxa Romana este in doliu, dupa ce unul dintre cei mai importanți dogmatiști a fost rapus de COVID-19. Ioan Ica senior s-a stins la 89 de ani. ”Parintele a fost un mare dogmatist, in traditia lui Dumitru Staniloae si Isidor Todoran. Potrivit experientei mele in acest domeniu,…

- Surse apropiate familiei au declarat, pentru AGERPRES, ca el suferea de cancer de colon.Cantautorul clujean Catalin Condurache a debutat la Cenaclul "Flacara", in Baia Mare, si a castigat numeroase trofee la festivaluri.

- A murit artistul clujean Rodion Roșca, care a avut o „suferința îndelungata” din cauza unei boli grave. „Dumnezeu sa te odihneasca în pace taticul meu. Taticul meu s-a stins din viața în urma unei suferințe…

- O veste extrem de trista a zguduit Romania in aceasta dimineața. Jurnalista Mara Banica a fost cea care a anunțat decesul uneia dintre cele mai iubite și mai apreciate cantarețe de muzica lautareasca din Romania. Cornelia Catanga avea 63 de ani, iar in urma cu cateva zile s-a infectat cu Covid-19. Cu…

- Fotbalul italian trece prin momente dramatice, asta dupa ce unul dintre cei mai promițatori fotbaliști de la Lazio Primavera a decedat la doar 19 ani, scrie realitateasportiva.net. Daniel Guerini, jucator la echipa Primavera a formației din capitala Italiei, s-a stins din viața ca urmare a unui accident…