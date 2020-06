Doliu pe scena teatrului romanesc. Un cunoscut actor s-a stins din viata

Stiri pe aceeasi tema

- bull; Gigi Marga implinise 91 de ani pe 22 aprilie Muzica romaneasca este in doliu, dupa ce s a stins din viata, la New York, in SUA, cantareata Gigi Marga, la varsta de 91 de ani. Trista veste a dat o pe Facebook Grigore Culian, redactor sef al ziarului New York Magazine. O veste trista. Azi, 9 iunie…

- Doliu in lumea muzicii. Cantareața Bonnie Pointer, cea care a creat “The Pointer Sisters”,s-a stins din viața, luni, la varsta de 69 de ani.Moartea a survenit in urma unui stop cardiac, noteaza CNN.

- O tanara speranța a fotbalului romanesc, in varsta de doar 19 ani, a murit sambata seara, intr-un accident rutier foarte grav. Coliziunea a avut loc in județul Teleorman, in care tanarul, alaturi de alți doi oameni, și-au pierdut viața.

- Vizi Imre a fost component al Universitații Cluj-Napoca în perioada 1957-1974 și a bifat aproape 200 de selecții la echipele naționale ale României. Alaturi de reprezentativa tricolora a participat la Campionatul European din 1959, desfașurat la Istanbul. Unul dintre momentele…

- Deputatul in primul Parlament al Republcii Moldova, membru al Prezidiului, Nadeja Branzan a decedat la varsta de 71 de ani. Anunțul a fost facut de Consiliul de Administrare al Asociației Obștești "Parlamentul-90".Nadeja Branzan s-a stins din viața, ieri, 25 mai.

- Laurentiu „Lalu“ Bucur, o figura importanta a tenisului romanesc in anii '80, membru al echipei de Cupa Davis, multiplu capion national si medaliat cu bronz cu echipa Romaniei la Universiada de la Edmondton (1983), a murit la varsta de 59 de ani.

- Nuami Dinescu a anunțat ca mama ei s-a stins din viața! Artista sufera enorm și i-a promis mamei, printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare, ca nu o sa faca nimic din ce nu i-ar placea și ca, atat timp cat ea respira, vor fi mereu impreuna.

- A incetat din viata unul dintre cei mai indragiti profesori de franceza pe care i a avut invatamantul constantean. Prof. Cornel Andresoiu a parasit aceasta lume in Saptamana Luminata, lasand in urma sa nepretuite amintiri pentru cei care au avut sansa de a i fi elevi.Retras in urma cu mai multi ani…