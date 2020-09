Stiri pe aceeasi tema

- In total 26 de persoane - majoritatea studenti militari - au murit in urma prabusirii unui avion militar de transport, vineri, in timpul unui zbor de antrenament, in estul Ucrainei, potrivit unui ultim bilant, relateaza AFP.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat un decret prin care a declarat data de 26 septembrie zi de doliu național, dupa tragedia aviatica din regiunea Harkov, in urma careia au decedat 26 de persoane, a anunțat agenția rusa Interfax.Aeronava, care aparținea Forțelor Aeriene Armate din Ucraina,…

