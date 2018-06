Doliu ]n lumea fotbalului. A murit Alberto Fouilloux

Stiri pe aceeasi tema

- Fosta mare jucatoare braziliana de tenis, Maria Bueno, caștigatoare a 19 trofee de Grand Slam, dintre care șapte la simplu, a murit, vineri, la varsta de 78 de ani. Bueno suferea de cancer oral și a murit la un spital din Sao Paulo. Fosta sportiva a caștigat la simplu trei trofee la Wimbledon și patru…

- Roxana Popescu, o cunoscuta solista și textiera, s-a stins din viața, vineri, pe patul de spital. Femeia avea 61 de ani. Artista a lasat patrimoniului muzical texte de melodii ca ”De-ar fi sa vii”, ”Iarta-ma” (Mihaela Runceanu), ”Suflet gol” (Madalina Manole), ”Unde dragoste nu e, nimic nu e”, ”De ce…

Capitanul echipei de fotbal Mansfield Town a murit. El avea 18 ani, iar vestea trista a fost confirmata de oficialii clubului la care juca. Moartea fotbalistului este cu atat mai dureroasa, cu cat acesta nu suferea de nicio boala. Ryan Evans, capitanul echipei Mansfield…

Lumea sportului internațional trece prin momente cumplite, dupa ce a fost zdruncinata de o tragedie fara margini! Bheka Phakathi, un fost fotbalist de echipa naționala, a incetat din viața intr-un grav accident rutier. Imaginile…

- Lumea muzicala romaneasca e in doliu. Dirijorul Ion Tibrea, cel care le-a indrumat cariera unor celebri cantareți cum ar fi Irina Loghin, Sofia Vicoveanca sau Benone Sinulescu, a incetat din viața joi dimineața. Anunțul a fost facut de fiul acestuia, dar și de interpreta Adela Vandevenne. The post Doliu…

- Ray Wilkins, fostul star al echipei londoneze, a incetat din viața la varsta de 61 de ani. Britanicul a murit in urma unui infarct.(CITEȘTE ȘI: DE CE A PLECAT EDI IORDANESCU DE LA ASTRA) Ray Wilkins a murit in cursul zilei de astazi. Internationalul britanic a incetat din viata, dupa ce in data de 30…

- Fotbalistul britanic Ray Wilkins a murit la varsta de 61 de ani, dupa ce ajunsese la spital in urma unui infarct. Wilkins a jucat la Chelsea si la Manchester United, scrie realitatea.net.La gruparea lonodneza a castigat chiar si titlul de "jucatorul anului".

- Mijlocasul argentinian Santiago Vergara, care juca pentru echipa honduriana Montagua si care a fost diagnosticat anul trecut cu leucemie, a incetat din viata miercuri, in tara sa, a anuntat clubul din...