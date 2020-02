Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul actor Kirk Douglas a incetat din viata miercuri la varsta de 103 ani, a declarat fiul sau Michael Douglas pentru revista People, relateaza Reuters. ''Cu o tristete imensa fratii mei si cu mine anuntam ca Kirk Douglas ne-a parasit astazi la varsta de 103 ani'',…

- Doliu la Hollywood! Celebru actor Kirk Douglas a murit in urma cu cateva oare, miercuri, 5 februarie, la varsta de 103 ani in locuința sa. Dezvaluirea a fost facuta de fiul acestuia, la fel de celebrul actor Michael Douglas. „Cu o tristețe imensa, eu și frații mei anunțam ca Kirk Douglas ne-a parasit…

- Victor Ponta a anunțat, miercuri seara, la TVR 1, in emisiunea ”Romania9”, moderata de Ionuț Cristache, ca va face alianța cu PSD la alegerile locale, insa nu peste tot. Președintele Pro Romania a dat ca exemplu doua județe in care partidul sau nu va susține candidatul PSD.”Nu vom face alianța…

- Georgeta Snegur, sotia primului presedinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, a incetat din viata, relateaza romaniatv.net.Georgeta Snegur a fost inmormanata de Craciun la Cimitirul Central.Sotie grijulie si fidela, mama a doi copii de exceptie, Doamna Snegur a muncit toata viata in sfera ocrotirii…

- Subinspector de politie Madalina Cojocariu a incetat din viata, la doar 33 de ani, in urma unei crunte batalii cu o boala nemilioasa."Dupa o lunga suferinta, in aceasta seara, colega noastra, subinspector de politie Madalina Cojocariu a incetat din viata, la doar 33 de ani, lasand in urma ei regrete…

- Yuri Lujkov, fost primar al Moscovei in perioada 1992-2010, a incetat din viața la varsta de 83 de ani, informeaza luni site-ul agenției de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Alerta pentru șoferi! Riscați sa ramaneți fara bani! Este fals Președintele Rusiei, Vladimir Putin,…

- Cantareața suedeza Marie Fredriksson, solista formației Roxette, a murit luni, la varsta de 61 de ani, dupa o lupta de 17 ani cu cancerul. Anunțul a fost facut pe pagina oficiala de Facebook a fan clubului formației Roxette. In 2002, Marie Fredriksson a fost diagnosticata cu tumoare cerebrala și a urmat…

- Doliu in sistemul medical. Vladimir Hotineanu, medic-chirug, doctor habilitat in științe medicale și politician din Republica Moldova, deputat in Parlamentul Republicii Moldova incepand cu anul 2009 și fost ministru al sanatații, a incetat astazi din viața, la varsta de 69 de ani.