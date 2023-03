Doliu la Transporturi! A murit un fost ministru! Anton Ionescu, fost ministru al Transporturilor, a murit la varsta de 84 de ani. Ministerul Transporturilor a anunțat vestea trecerii la cele veșnice a fostului ministru al Transporturilor, Anton Ionescu. Anton Ionescu s-a nascut in data de 10 decembrie 1939 și a absolvit Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții in anul 1961. A obținut o serie de titluri științifice de Doctor Inginer și Doctor Honoris Causa. In perioada 1961 – 1963 a ocupat funcția de inginer proiectant, intre 1963 – 1967 pe cea de șef de lot și șef de șantier, iar intre 1967 – 1972 a activat ca inginer… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

