- Pilotul Adrian Raspopa a murit in ciuda eforturilor medicilor de a-i salvat viața ca urmare a accidentului grav in care a fost implicat in timpul probei de la Hadambu a competitiei Raliul Iasului. Mașina sa, o Skoda Fabia R5, s-a rasturnat dupa o eroare de pilotaj. Conducerea competiției a decis oprirea…

- Adrian Rasposa (41 de ani) a incetat din viața dupa un accident grav, petrecut la Raliul Iașului. Raspopa se afla pe locul 2 la general dupa PS1 la Raliului Iașului. Pilotul forma echipa alaturi de Cosmin Diacu la volanul unei Skoda Fabia R5. Insa lucrurile nu au mers atat de bine la PS2 Hadambu, unde…

- Ranit grav în cursul zilei de duminica în timpul Raliului Iașiului, pilotul Adrian Raspopa a murit în sala de operație în pofida tuturor eforturilor facute de medici. "Întâi a fost resuscitat timp de doua ore în UPU. S-a intervenit chirurgical si…

- Un accident grav a avut loc, sâmbata, în cadrul celei de-a doua probe din Raliul Iașului. Pilotul Adrian Raspopa a lovit violent un cap de pod, intrând în coma și fiind transportat la spital cu un elicopter SMURD.Masina condusa de Adrian Raspopa, în care se mai…

- Un accident grav a avut loc sambata, la Raliul Iașiului. Pilotul Adrian Raspopa este in coma, el fiind internat la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iasi, unde medicii incearca sa ii salveze viata, informeaza Digi24 . Proba speciala a Raliului Iasiului a fost intrerupta in cursul zilei de sambata, dupa ce…

- Un accident grav a avut loc sambata, la Raliul Iasiului. Pilotul Adrian Raspopa este in coma, el fiind internat la Spitalul din Iasi, unde medicii incearca sa ii salveze viata. Iata postarea integrala de pe pagina de socializare a Federatiei Romane de Automobilism SportivPe locul 2 la general dupa PS1…

