- Printesa Maria, sotia Principelui de Liechtenstein Hans-Adam al II-lea, a incetat din viata sambata la varsta de 81 de ani, dupa ce a suferit un atac cerebral la inceputul acestei saptamani, a anuntat Casa de Liechtenstein intr-un comunicat, relateaza AFP. Printesa Maria a suferit un atac cerebral miercuri…

- O tanara de 24 de ani, Adela M., din Someș Odorhei, a fost gasita decedata intr-o camera de hotel din Londra, Marea Britanie. Polițiștii britanici au informat autoritațile din Romania cu privire la acest caz, insa nu au transmis cauzele decesului, potrivit monitoruldesalaj.ro. Tanara locuia…

- Momente dificile pentru antrenorul emerit de gimnastica Nicolae Forminte, dupa ce cumnata sa a incetat din viata. Ilie Floroiu, Sorin Basturea si colegii de la Clubul Sportiv Farul sunt alaturi de tehnicianul constantean si transmit familiei sincere condoleante. Dumnezeu sa o odihneasca in pace! Foto:…

- „Tatal meu s-a stins seara trecuta… in prezența mea și a mamei mele… Așa a fost sa fie, așa a ales, așa s-a intamplat. El… s-a numit Marin și s-a dus dincolo in preziua praznicului Maicii Domnului, pe care a prețuit-o atat de mult!Nu am trait niciodata un moment mai sfașietor ! Nu o sa pot uita vreodata…

- Doliu la Consiliul Județean Maramureș. Asta dupa ce consilierul județean Coteț-Tamaș Dionisie a decedat. ”Sunt profund intristat de vestea pe care am primit-o in aceasta dimineața, bunul meu coleg Dionisie Coteț-Tamaș a plecat dintre noi.A fost un om bun, aproape de oameni și dedicat activitații in…

- Cadavrul unei femei de 59 de ani, care a fost data disparuta de familie vineri, a fost gasit, miercuri, in albia paraului Simon, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov. Conform sursei citate, de la data sesizarii disparitiei, in 28 mai, femeia a fost cautata de echipe ale…