Salvatorii din județul Botoșani trec prin momente extrem de dificile. Un coleg de-al lor, de doar 45 de ani, a incetat din viața in aceasta saptamana. Destin tragic pentru un pompier din Botoșani. S-a stins la 45 de ani: ”Un tata, soț și camarad ne va veghea de sus” Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgența (ISU) Botoșani este in doliu . Plutonierul adjunct Costachi Postavariu s-a stins din viața, marți dimineața, la varsta de 45 de ani. Timp de 16 ani, acesta s-a dedicat muncii sale de pompier. A intervenit la numeroase acțiuni și a salvat mai multe vieți. Pompierul lasa in urma sa foarte…