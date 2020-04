Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul american de filme de animatie Gene Deitch, premiat cu Oscar si creator al unor episoade din indragitul serial "Tom si Jerry", a murit vineri la Praga la varsta de 95 de ani, a anuntat agentul sau de presa, Petr Himmel, sambata, pentru DPA, citata de Agerpres.Filmul sau "Munro", despre…

- Numarul de cazuri de infectare cu noul coronavirus a trecut de 5000 in Republica Ceha, dar ritmul in scadere cu care se inregistreaza noi imbolnaviri l-a facut pe ministrul sanatatii sa sustina ca este increzator ca statul a prevenit raspandirea necontrolata a virusului, pe masura ce incepe relaxarea…

- Lidia Nasincova, Praga, Cehia povesteste putin din viata ei, pentru postul national de televiziune din Romania : „Numele meu este Lidia Nasincova, sunt profesoara, traducatoare si ghid autorizat de turism. Sunt romanca de origine iar din luna octombrie 1989 traiesc la Praga.Coronavirus ne-a afectat…

- Un avion venit vineri din China si care a transportat pentru Republica Ceha peste un milion de masti medicale a aterizat vineri la Praga, a anuntat guvernul ceh, citat de AFP potrivit Agerpres. ''Avionul a transportat 1,1 milioane de masti FFP2 care vor fi distribuite imediat catre spitale si alte…

- Guvernul de la Praga a declarat carantina la nivel național duminica, 15 martie 2020, inainte de miezul nopții. Aceasta masura interzice partial libera circulație a persoanelor in public. Masura este valabila opt zile, din 15 martie de la miezul nopții și pana marți, 24 martie, ora 06.00.Republica Ceha…

- Republica Ceha va inchide granitele pentru calatorii care vin din tari cum sunt Franta, Germania, Austria si Marea Britanie si va interzice de asemenea intrarea cetatenilor straini venind din alte tari de risc pentru a limita raspandirea noului coronavirus Covid-19, a anuntat joi premierul ceh Andrej…

- (Foto: Filip Jandourek / Czech Radio) Ultimele cabine telefonice publice de pe strazile oraselor din Republica Ceha vor disparea pana la sfarsitul acestui an, a anuntat postul national de radio in primele zile ale lunii martie. Daca la schimbarea mileniilor, in 2001, in intreaga tara mai functionau…

- Autoritatile de la Praga vor sacrifica aproape 140.000 de curcani si pui la o ferma avicola unde a fost descoperit virusul gripei aviare H5N8, a anuntat luni ministrul ceh al Agriculturii, Miroslav Toman, transmite Reuters potrivit Agerpres. Este al doilea caz descoperit anul acesta in Republica…