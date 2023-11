Stiri pe aceeasi tema

- Un actor celebru din filmul Rambo a murit la 86 de aniActorul grec Spiros Focas, un obișnuit al filmelor de la Hollywood și din Italia, care a jucat rolul personajului negativ din Rambo 3, a murit vineri la varsta de 86 de ani, a anunțat familia sa.Focas a murit intr-un spital din Atena, a precizat…

- Lumea filmului este in doliu! Un actor indragit și cunoscut s-a stins din viața la varsta de 35 de ani. El a dus o lupta grea cu cancerul la creier de ani de zile. Familia este devastata de durere. Anunțul trist a fost facut printr-o postare pe Instagram.

- „Copilul actor” Evan Ellingson, cunoscut pentru rolurile din „CSI Miami” și „My Sister's Keeper”, a murit la 35 de ani.Ellingson a fost gasit mort in dormitorul unui imobil din Fontana duminica, potrivit Departamentului șerifului din comitatul San Bernardino, potrivit BBC, conform Mediafax. LA…

- Tyler Christopher, cunoscut pentru rolul sau ca Nikolas Cassadine din „General Hospital”, a murit. Avea 50 de ani. Coprotagonistul lui Christopher, Maurice Benard, a anunțat informația pe Instagram marți seara, scriind: „Tyler a murit in aceasta dimineața in urma unui eveniment cardiac in apartamentul…

- De astazi, teatrul romanesc este mai sarac, dua anunțul venit de la Teatrul din Constanța. Este doliu in teatrul din Romania, motivul fiind decesul actriței Ileana Ploscaru, la varsta de 92 de ani. Ileana Ploscaru, o viața dedicata scenei romanești Originara din Cluj Napoca, regretata actrița debuta…

- Este doliu la Hollywood! Un actor care a facut furori in serialul Harry Potter a murit la virsta de 82 de ani! A avut o cariera impresionanta in lumea filmelor, iar fanii l-au urmarit cu atenție in mai multe proiecte care au ajuns unele dintre cele mai cunoscute din lume.

- El a castigat doua premii Emmy pentru rolul lui William Hill din serialul de succes “This Is Us” si a fost nominalizat de patru ori in total. Ambele premii Emmy au fost pentru “Actor invitat remarcabil intr-un serial dramatic”. Reprezentantul lui Ron spune ca “caldura, frumusetea, generozitatea, bunatatea…

- Este doliu la Hollywod! Un actor celebru a murit la doar 38 de ani, dupa o cariera impresionanta. Actorul a jucat intr-o mulțime de spectacole celebre, printre care și indragitul show ”Mamma Mia”. Anunțul tragic a fost facut de teatrul unde lucra.