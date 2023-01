Stiri pe aceeasi tema

- Anita Pointer, una dintre membrele The Pointer Sisters, formatie premiata cu mai multe trofee Grammy, cunoscuta pentru hituri pop, country si R&B din anii '70 si '80 precum „I'm So Excited”, „Jump (For My Love)” si „Fire”, a murit sambata, la varsta de 74 de ani, scrie presa romana, cu referire la Reuters.

- Anita Pointer s-a stins din viața la 74 de ani. Aceasta a devenit cunoscuta in grupul „The Pointer Sisters”. Solista a murit inconjurata de familie in locuința sa din Beverly Hills, conform agentului sau de presa. Știre in curs de actualizare The post Anita Pointer a murit. Cantareața din celebra…

- Cher este in doliu! Fanii vedetei sunt alaturi de ea in cele mai grele clipe. Celebra cantareața a pierdut in urma cu puțin timp cea mai draga persoana din viața sa. Ființa iubita s-a stins chiar in acest weekend, la varsta de 96 de ani. ,,S-a dus”, a scris celebra cantareața pe rețelele de socializare.…

- Echipa din serialul ”Supernatural” este in doliu. Actrița Nicki Aycox a murit la doar 47 de ani. Ea a interpretat rolul lui Meg Masters alaturi de Jared Padalecki și Jensen Ackles, in 2006 și 2008. Decesul s-a produs pe data de 16 noiembrie.

- Lumea manelelor este din nou in doliu! Din nefericire, un celebru artist s-a stins din viața de tanar. O boala necruțatoare l-a invins, iar apropiații, familia, dar și nume mari din lumea manelelor au ramas pur și simplu fara cuvinte. Nimeni nu s-ar fi așteptat ca artistul sa paraseasca aceasta lume…

- Actorul american Leslie Jordan a murit in urma unui accident rutier petrecut luni, 24 octombrie, chiar in Hollywood. Mașina condusa de acesta, un BMW, a intrat in coliziune frontala cu zidul unei cladiri. Inca nu e clar daca Leslie Jordan a decedat din cauza impactului sau daca a murit la volan din…

- Rapperul Nosfe a murit noaptea trecuta.Nosfe avea doar 37 de ani si este fondatorul trupei Satra B.E.N.Z.Membrii trupei din care Nosfe facea parte au anuntat pe Instagram decesul acestuia: "Cu regret si durere va anuntam ceva ce nu ne am fi dorit sa va anuntam niciodata. Fratele nostru a plecat dintre…

Angela Lansbury, vedeta din serialul politist american "Murder She Wrote", a murit la varsta de 96 de ani, anunta BBC, potrivit News.ro.