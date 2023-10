Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in lumea televiziunii din Romania, dupa ce un cunoscut prezentator a murit la 53 de ani. Anunțul a fost facut chiar de cațiva dintre cei care i-au fost colegi, care au numai cuvinte de lauda la adresa lui.

- Este doliu la Hollywod! Un actor celebru a murit la doar 38 de ani, dupa o cariera impresionanta. Actorul a jucat intr-o mulțime de spectacole celebre, printre care și indragitul show ”Mamma Mia”. Anunțul tragic a fost facut de teatrul unde lucra.

- Este doliu in lumea filmului. A murit unul dintre actorii faimosului serial Game of Thrones. Anunțul tragic a fost facut de reprezentanți ai agenției sale. Artistul avea doar 36 de ani. A murit unul dintre actorii faimosului serial Game of Thrones O veste tragica a indoliat lumea cinematografiei. A…

- Bryan Randall, partenerul actritei americane Sandra Bullock, a murit la varsta de 57 de ani. El suferea de trei ani de scleroza laterala amiotrofica (ALS).Bryan Randall a incetat din viata sambata, a anuntat familia lui pentru revista People."Bryan a ales sa-si pastreze privata lupta cu ALS si aceia…

- Sandra Bullock, in doliu! Iubitul sau a murit, anuntul face inconjurul lumii. Partenerul de opt ani al Sandrei Bullock, Bryan Randall, avea 57 de ani și s-a confruntat timp de trei ani cu o boala grava. Sandra Bullock este in doliu. Bryan Randall, partenerul celebrei actrițe, a decedat Sandra Bullock…

- William Friedkin, regizorul premiat cu Oscar pentru „The Exorcist” si „The French Connection”, a murit la varsta de 87 de ani, scrie The Guardian.Cineastul a murit la Los Angeles, informatie confirmata de decanul Universitatii Chapman, Stephen Galloway, un prieten al sotiei si fostului producator…

- Este doliu in lumea internaționala a filmului, dupa ce marele Mark Margolis s-a stins din viața. Celebrul actor a plecat dintre noi la venerabila varsta de 83 de ani, lasand in urma o lacrimi și durere, dar mai ales o mare avere culturala. O boala grea l-a rapit pe maestru. A murit actorul din “Breaking…