DOLIU LA HOLLYWOOD. A murit un celebru actor din serialul "Friends". Fanii sunt îndureraţi Leibman a castigat in cariera premii Emmy si Tony intr-o cariera intinsa pe sase deceni, dar este cunoscut de publicul larg mai ales pentru rolul jucat in serialul "Friends", scrie stirilekanald.ro. Vedeta a incetat din viata in urma unor complicatii legate de pneumonie. "Ron a fost un actor incredibil de talentat cu o cariera exceptionala in film, televiziune si teatru. Gandurile noastre sunt alaturi de sotia sa, Jessica (Walter), si de familia sa", a declarat agentul vedetei. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

