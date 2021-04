Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea muzicii internaționale. Cunoscutul rapper DMX a murit astazi, la varsta de 50 de ani! Acesta avusese un atac de cord in urma cu o saptamana, iar starea lui era din ce in ce mai rea.

- Constantin David „Flencea”, campion cu Dinamo la inceputul anilor '60, a incetat din viața vineri, la varsta de 79 de ani. Fosta extrema a „cainilor” se infectase cu COVID-19 și a murit la spital. „A facut Covid, l-am dus la spital la Municipal, iar acolo... E teribil! Nu pot sa concep ca s-a dus, viața…

- Dorin Ieșeanu s-a stins din viața cu complicații in urma infectarii cu coronavirus. Din pacate, lumea artistica a ramas fara inca un om de valoare. Ce detalii se cunosc despre evoluția starii de sanatate a barbatului? Artistul Dorin Ieșean a murit la 33 de ani din cauza COVID-19 Doliu in lumea muzicii!…

- Actorul american George Segal, nominalizat in 1967 la premiul Oscar pentru cel mai bun actor in rol secundar pentru interpretarea sa din filmul "Who's Affraid of Virginia Woolf?", a murit marti in California, la varsta de 87 de ani, a anuntat site-ul Deadline.com, potrivit AFP.

- Uneori viața este mult prea nedreapta, precum spun marii filozofi ai lumii. Elena Lasconi trece prin momente foarte dificile. Fosta jurnalista este in doliu. A facut anunțul pe Facebook, iar fanilor nu le-a venit sa creada. Toți au ramas profund impresionați de moartea prietenului sau. Despre cine este…

- Portarul portughez Alfredo Quintana, component al echipei FC Porto, dar si al nationalei, a decedat, vineri, la varsta de doar 32 de ani, dupa ce a suferit un stop cardiorespirator la antrenament. Anuntul a fost facut, vineri, de clubul FC Porto, dupa ce acesta primit informarea oficiala din…

- Renumitul pianist și compozitor de jazz Chick Corea a murit, potrivit unei declarații postate pe site-ul muzicianului. Avea 79 de ani. Corea a murit din cauza „unei forme rare de cancer” care a fost descoperita...

- Un primar din Alba a murit de COVID-19 la doar 37 de ani. Nu avea nicio comorbiditate, dar a mers prea tarziu la spital. Primarul comunei Metes, Dan Cosmin Opruta, a decedat dupa ce a contactat virusul COVID-19, informeaza Realitatea PLUS. Opruta avea 37 de ani si ar fi implinit 38…