Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul bulgar Christo Grozev de la site-ul de investigații Bellingcat a distribuit o inregistrare video in care apar membri ai grupului de mercenari Wagner care ii spun șefului Statului Major al forțelor armate ruse Valeri Gerasimov ca nu este bun de nimic, afirmand despre el ca este un „nenorocit”,…

- Președintele rus Vladimir Putin a facut miercuri declarații rare despre durata razboiului pe care il duce in Ucraina, transmițand ca armata sa ar putea lupta pentru o lunga perioada de timp. In același timp, Putin a dat asigurari ca deocamdata nu va mai fi decretata o a doua mobilizare pentru inrolarea…

- Președintele rus Vladimir Putin are un plan de scapare in cazul in care Rusia pierde razboiul pe care l-a inceput in Ucraina in februarie, a declarat miercuri un fost redactor de discursuri al șefului de la Kremlin, potrivit publicației americane Newsweek. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, considera ca prima conditie pentru ca Ucraina sa devina membru NATO este ca ea sa castige acest razboi cu Rusia, mentionand ca statele din cadrul organizatiei nord-atlantice ajuta Ucraina sa faca acest lucru din punct de vedere militar, economic si financiar,…

- Marcel Ciolacu considera ca este un act de agresiune foarte grav asupra unui stat membru NATO și ca in aceasta noapte vor fi luate unele decizii. Intrebat, marti seara, la Romania TV, ce parere are despre caderea celor doua rachete rusesti in Polonia, Marcel Ciolacu (PSD) a declarat ca este o agresiune…

- Green New Deal, cel mai important pachet legislativ de mediu propus la nivelul Uniunii Europene, trebuie sa mearga mai departe, susținut și promovat. Cu ințelegerea și acceptarea situațiilor pe care le traim azi. Europa de acum nu mai este cea din urma cu doi ani, iar viața in batranul continent e profund…

- Un ofițer al Serviciului de Securitate al Rusiei (FSB) și un membru al grupului de mercenari Wagner au cerut azil in Franța, relateaza The Insider. Marturiile furnizate de cei doi vor face lumina asupra crimelor de razboi comise de Rusia in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Șefa statului vede victoria Ucrainei in razboiul cu Federația Rusa ca un context favorabil pentru reglementarea conflictului transnistrean. O afirmație in acest sens a fost facuta de Maia Sandu miercuri seara, in cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la postul pro-guvernamental Jurnal TV. „Premize…