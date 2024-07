Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in lumea filmului! S-a stins din viața, la varsta de 80 de ani, un actor extrem de iubit. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de creatorul de moda Jeffrey Banks, prin intermediul rețelelor sociale.

- Lumea muzicii internaționale, in doliu! Un artist iubit de milioane de persoane s-a stins din viața la varsta de 48 de ani. Starul a fost gasit mort in casa, insa pana in momentul de fața cauza decesului nu a fost dezvaluita.

- Lumea filmului e in doliu! Un actor exrem de indragit din "Pirații din Caraibe" s-a stins din viața in timp ce facea surfing in Hawaii. Potrivit informațiilor din presa internaționala, starul a fost atacat de un rechin.

- Muzica de petrecere din Romania a mai pierdut un artist talentat. Cantarețul a murit duminica dimineața, dupa ce a luptat cu o boala grava. De la inceputul lunii iunie, acesta fusese internat la Spitalul Universitar din București, deoarece starea sa de sanatate s-a deteriorat. Doliu in muzica de petrecere…

- Doliu in lumea muzicii. Instrumentistul și compozitorul Oleg Negruța, a incetat din viața, pe data de 3 iunie, la varsta de 88 de ani. Anunțul trist a fost facut de catre reprezentanții Direcției Generale Cultura și Patrimoniu a Municipiului Chișinau, care au lasat și un mesaj de condoleanțe familiei…

- Doliu in NBA. Legendarul Bill Walton s-a stins din viața la varsta de 71 de ani, dupa o lupta indelungata cu canceru. Legenda baschetului Bill Walton, care a condus echipa UCLA Bruins la doua titluri naționale inainte de a caștiga doua campionate in timpul carierei sale in NBA, a murit la varsta de…

- ASTAZI, JOI 25 APRILIE, S-A STINS UN MARE IUBITOR AL SPORTULUI MUREȘEAN, FOST PREȘEDINTE AL B.C. MUREȘ TARGU MUREȘ, SZALKAY JOZSEF! Vestea morții lui am primit-o de la Tibi Bidiga, acum cateva minute. Imi este greu acum sa scriu despre Jozsi. Suntem vecini, casele noastre fiind situate una langa cealalta.…

- Lumea teatrului din Romania e in doliu! A murit Constantin Cojocaru. Cunoscutul actor s-a stins din viața la varsta de 78 de ani. Tristul anunț al trecerii lui in neființa a fost facut de reprezentanții Teatrului Odeon.