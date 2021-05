Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a petrecut in jurul panzului, pe Calea Șagului, in apropiere de Metreo. Doua mașini și o autoutilitara au fost implicate, in care se aflau șase persoane. In urma impactului, un om a murit, iar alți trei au ajuns la spital. ”Am fost solicitați sa intervenim la un accident rutier pe Calea…

- Pericolul infectarii cu coronavirus inca nu a trecut, deși valul trei al pandemiei da semne ca se sfarșește. Medicul epidemiolog Virgil Musta atrage atenția ca reuniunile de familie, cu ocazia sarbatorilor pascale, trebuie sa fie organizate cu prudența. Șeful Secției de Boli Infecțioase de la Spitalul…

- A fost un fotbalist important in prima liga a Romaniei in anii 90. Fotbalul romanesc este din nou in doliu, dupa ce s a stins din viata, la numai 52 de ani, fostul jucator Cornel Cristescu. Acesta a fost un fotbalist important in prima liga a Romaniei in anii 90, evoluand printre alte echipe la FC Arges,…

- Campania „Adopta o familie” realizata de Asociația Femeilor Creștin Ortodoxe din Timișoara are mare succes. Din cele 22 de familii aflate pe lista, 21 au fost „adoptate”. Mai este o singura familie cu șapte copii care are nevoie de generozitatea voastra. Puteți oferi haine, mancare sau produse de igiena.

- Romania figureaza pe site-ul companiei din Ankara drept singura țara europeana care, prin SMURD, a cumparat trailerele specifice de ingrijire a bolnavilor COVID. Intrate in posesia IGSU, unele dintre ele prin intermediul fundației SMURD, TIR-urile folosite ca soluție de urgența pentru suplimentarea…

- O gravida in varsta de 34 de ani, infectata cu virusul SARS-CoV-2 si aflata in stare foarte grava a decedat, marti, la Maternitatea COVID ''Bega'' din Timisoara. Tanara era insarcinata in luna a patra și nu știa de unde a luat virusul, informeaza Agerpres."Gravida de 34 de ani avea sarcina de 18 saptamani…

- Adrian Barar era internat din 25 februarie la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean din Timisoara. Vestea decesului sau a fost comunicata azi, 8 martie, pe pagina oficiala de Facebook a trupei Cargo. Articolul Adrian Barar, inițiatorul trupei rock Cargo, a murit apare prima data in Someșeanul.ro…

- Dr. Ionel Spatariu, Noni, cum il alintau apropiații, medic ginecolog, de la Clinica Odobescu din Timișoara, a decedat miercuri. Medicul avea 57 de ani și a ajuns la Spitalul „Victor Babeș” in urma cu o saptamana, dar se pare ca a fost mult prea tarziu. Potrivit directorul unitații sanitare, Cristian…