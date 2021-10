Stiri pe aceeasi tema

- Cu profund regret și durere in suflet, colectivul Liceului Teoretic "Andrei Barseanu" Tarnaveni anunța trecerea la cele veșnice a directorului instituției, profesor doctor Ioan Suciu. "Inmormantarea va avea loc sambata, 16 octombrie 2021, la ora 14.00. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Condoleanțe familiei!",…

- O cunoscuta bibliotecara din Satu Mare, Rodica Banc, a trecut la cele veșnice. Dispariția acesteia a indoliat intregul colectiv al institutiei (și nu numai). „Deplangem trecerea la cele veșnice a colegei nostre, RODICA DOINA BANC, cea care, in decursul carierei sale de bibliotecar și-a slujit profesia…

- Flavia Balescu Coposu s a stins din viata la 96 de ani. Alaturi de sora sa, a pus bazele Fundatiei "Corneliu Coposuldquo;, in 1996 si au militat intens pentru raspandirea principiilor crestin democrate in care fratele lor a crezut mereu.Fundatia "Corneliu Coposuldquo; a anuntat cu profunda tristete…

- Doctorul Ovidiu Burlacu a plecat dintre noi, fulgerator, duminica dupa-amiaza. Medicul care a salvat viețile a mii și mii de pacienți și a condus Secția de Chirurgie Toracica a Spitalului Municipal Timișoara nu mai este printre noi. „Un prieten extraordinar, un medic de excepție, un om deosebit! Dr.…

- Redactia ziarului ZIUA de Constanta este in doliu dupa disparitia prematura a celui care mai bine de 20 de ani a fost redactorul sef al ziarului. Emilian Andrei, cunoscut de toti colegii si fostii colegi ca nea Andrei, s a stins astazi din viata, la varsta de 69 de ani. Colectivul ZIUA de Constanta…

- Artist vizual cunoscut, acesta a adus la Timișoara proiectul Instalart, promovand astfel in orașul de pe Bega singurul eveniment major de design. Marius Leonte le era cunoscut timișorenilor din 2003, cand a coordonat realizarea unui proiect ramas parțial controversat, Parcul de Sculptura Artuborg, demers,…

- Doliu in lumea filmului! Actrita britanica Una Stubbs, cunoscuta pentru rolul Mrs. Hudson in serialul „Sherlock”, a murit dupa o lunga suferinta la varsta de 84 de ani. Vestea trista a fost facuta de agentul sau, noteaza click.ro. „Suntem extrem de tristi ca am pierdut nu doar o actrita minunata, ci…

- Basistul formației blues-rock ZZ Top, Dusty Hill, a murit la Houston, Texas. Acesta avea 77 de ani și era membru al trupei din 1970, scrie AFP. ''Suntem foarte triști de vestea decesului, in timpul somnului,...