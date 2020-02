Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatoarea TV Caroline Flack, cunoscuta in Marea Britanie in special pentru emisiunile „X Factor”, „Insula Iubirii” (en. Love Island) sau „I’m a Celebrity…. Get Me Out of Here NOW!”, a fost...

- Vestea ca jurnalista Cristina Topescu a murit a indurerat o tara intreaga. Aceasta era una dintre cele mai apreciate prezentatoare de la noi, iar oamenii o urmareau cu mare drag de fiecare data in fata televizoarelor.

- A devenit deja o obișnuința ca participarea la „Insula iubirii” sa fie urmata de o serie de transformari ale foștilor concurenți – majoritatea fizice, evident. Mai multe foste concurente au ajuns chiar la bisturiu, iar cea mai recenta schimbare de ordin estetic ii aparține lui Alice, cea care a impresionat…

- Vestea momentului pentru fanii emisiunii Insula iubirii, chiar in primele zile din anul 2020! Bogdan Oancea, unul dintre cei mai controversați concurenți, a facut un anunț la care nimeni nu se aștepta!

- Actrita Brandusa Zaita Silvestru, personalitate a lumii teatrului de papusi si marionete, a murit sambata, la varsta de 86 de ani.'Aseara, doamna Brandusa Zaita Silvestru a plecat intr-o lume mai buna, mai dreapta. Zana papusilor, cum a fost denumita, vedeta in adevaratul sens al cuvantului,…

- Hannelore, fosta concurenta de la Insula iubirii, a fost recent protagonista unui scandal ce pare sa se amplifice. Blonda are o școala de dans pentru copii in Timișoara și, cum se apropie Sarbatorile, aceasta a pregatit un spectacol cu cei mici, care a necesitat mai multe repetiții. Una dintreacestea…

- Ariel Burdett, fosta participanta la concursul britanic de talente muzicale ''X Factor'', a fost gasita moarta in casa ei din Leeds (nordul Marii Britanii) in data de 12 noiembrie cu o rana incisiva in zona gatului, potrivit mass-media britanice, citate de EFE. Un purtator…