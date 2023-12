Stiri pe aceeasi tema

- A decedat dr. Alexandru Someșan, proprietarul lanțului de farmacii Someșan dar și al clinicii cu același nume. Priveghiul va avea loc in data de 20 decembrie, ora 17.00, iar inmormantarea joi, 21 decembrie, ora 13.00, la cimitirul Tanatorio din Baia Mare. Anuntul a fost facut pe pagina de facebook a…

- Preotul Enache Razvan de la parohia Cristești I, Protopopiatul Targu Mureș, in varsta de 40 de ani, a trecut fulgerator la cele veșnice. Anunțul a fost facut pe Facebook de apropiații preotului:„Iubiți credincioși!Cu durere in suflet, dar cu nadejde in Hristos Domnul, am primit vestea trecerii in veșnicie…

- Lumea filmului este in doliu! Un actor indragit și cunoscut s-a stins din viața la varsta de 35 de ani. El a dus o lupta grea cu cancerul la creier de ani de zile. Familia este devastata de durere. Anunțul trist a fost facut printr-o postare pe Instagram.

- Actrita Ileana Ploscaru a murit, a anuntat marti UNITER pe pagina de Facebook ."Ne despartim de Ileana Ploscaru... Ileana Ploscaru a fost un rafinat om de teatru. O personalitate artistica distinsa si puternica, dedicata intru totul scenei. De-o forta, vigoare si statornicie care sunt puse pe seama…

- Lumea muzicii internaționale e in doliu. Toboșarul Arianei Grande s-a stins din viața la varsta de 47 de ani. Anunțul ca Aaron Spears a murit a fost facut chiar de soția acestuia, prin intermediul paginii personale de Facebook. La aflarea veștii ca barbatul a trecut in neființa, Ariana Grande a facut…

- Virgil Capușan, unul dintre marii baschetbaliști steliști ai anilor 80, s-a luptat cu o boala crunta in ultimii ani, iar acum a pierdut lupta.Anunțul ca Virgil Capușan a decedat la varsta de 65 de ani a fost facut de Federația Romana de Baschet prin intermediul rețelelor de socializare.„Dupa o lunga…

- Este doliu in lumea teatrului romanesc! Un cunoscut actor, cu o cariera de peste 40 de ani, s-a stins din viața in urma cu puțin timp, lanand in urma numai tristețe. Anunțul decesului a fost facut chiar de catre colegii sai de la Teatrul „Sica Alexandrescu”, din Brașov.

- Este doliu in lumea filmului romanesc, dupa ce s-a mai stins o mare stea. Unul dintre cei mai iubiți actori ai țarii noastre a plecat din aceasta lume in mod tragic, atunci cand nimeni nu se aștepta. A parasit scena vieții și a lasat in urma o mulțime de amintiri. Romania este in doliu Romania […] The…