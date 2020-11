Actrița Draga Olteanu Matei, internata la Spitalul Sfantul Spiridon din Iași, s-a stins din viața la varsta de 87 de ani. Draga Olteanu Matei, in varsta de 87 de ani, a ajuns, vineri seara, la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, fiind transferata de la Spitalul Județean Piatra Neamț, din cauza unei hemoragii digestive superioare. Actrita Draga Olteanu Matei s-a nascut la Bucuresti, la 24 octombrie 1933. The post Doliu in teatrul romanesc: Actrița Draga Olteanu Matei s-a stins din viața appeared first on Puterea.ro .