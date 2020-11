Doliu in sportul romanesc: Ion Șerban, fost presedinte al Federatiei…

Ion Serban, fostul presedinte al Federatiei Romane de Box in perioada 1993 2000, a incetat din viata, scrie pe pagina oficiala de internet a institutiei.De numele lui Serban se leaga aproape toate ultimele mari performante ale "nobilei arte romanesti" de dupa revolutie.Forta Romaniei in boxul mondial de dupa 90 nu se datora numai pugilistilor de top pe care ii avea, de la Vastag, Doroftei, Marian si Dorel Simion, la Bute, Adrian Diaconu si multi, multi altii, ci si lui Ion Serban. Sub ...