Stiri pe aceeasi tema

- Ion Țuțuianu s-a stins din viața la varsta de 85 de ani, dupa o lunga și impresionanta cariera sportiva! Romania este in doliu, dupa ce Ion Țuțuianu s-a stins din viața, la varsta de 85 de ani! Acesta a fost unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați jucatori de rugby ai țarii noastre, facandu-se remarcat…

- Ion Tutuianu, fost jucator si selectioner al nationalei de rugby, s a stins din viata la varsta de 85 de ani, conform anuntului facut de Federatia Romana de Rugby, miercuri, intr un comunicat pe site ul oficial.Ion Tutuianu s a nascut pe 5 martie 1939, in localitatea ialomiteana Borduselu, si a fost…

- Fostul vicecampion mondial la box Marian Velicu a incetat din viața la varsta de 47 de ani. Marian Velicu, care a boxat pentru Romania la Jocurile Olimpice de la Sydney, din 2000, suferea de mai mult timp de o boala crunta. Acesta a piedut lupta cu boala, iar vestea crunta a fost data de cei de la CS…

- Ștefan Birtalan (75 de ani), dublu campion mondial și cel mai bun handbalist al lumii in 1974, 1976 si 1977, s-a stins din viața in aceasta dimineața. Acesta avea grave probleme de sanatate și fusese internat la spitalul Fundeni in ultimele 10 luni. Fostul mare campion a decedat in aceasta dimineața,…

- Actorul Costel Constantin s a stins din viata la varsta de 81 de ani Vestea a fost data de reprezentantii Teatrului National. Disparitia marelui actor vine la o zi dupa ce si a serbat onomastica. "Cu adanca tristete anuntam trecerea la Vesnicie a marelui actor COSTEL CONSTANTIN, un coleg minunat, un…

- Sportul constantean, dar si cel romanesc sunt din nou in doliu, dupa ce s a stins din viata, astazi, 16 mai 2024, la varsta de numai 54 de ani, culturistul Costel Caileanu, din Navodari.Acesta s a stins din viata intr un grav accident petrecut pe drumul dintre Navodari si Corbu.Fost multiplu campion…

- Lumea sportului romanesc este in șoc, dupa veștile dramatice din astazi. Din pacate, este doliu in lumea sportului romanesc. Costel Caileanu s-a stins intr-un accident auto produs intre Navodari si Corbu, iar autoritațile vorbesc despre greseala care i-a curmat viata. Doliu in lumea sportului romanesc!…

- Doliu in lumea sportivilor! Fostul campion la culturism, Costica Caileanu, s-a stins din viața in accidentul cumplti dintre Corbu și Navodari. Totul s-a intamplat in timp ce se afla la volan și a intrat cu mașina intr-un alt autoturism, care circula regulamentar. Costica Caileanu a fost gasit mort.