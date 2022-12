Stiri pe aceeasi tema

- Este zi de doliu in lumea fotbalului din Romania! A murit un mare antrenor de fotbal, la varsta de 59 de ani. Anunțul trist despre moartea fotbalistului a fost dat de clubul Farul Constanta.. In aceste momente, o țara intreaga il plange pe fostul mare antrenor de fotbal.

- Este zi de doliu in lumea fotbalului internațional! S-a stins din viața fostul mare fotbalist Sinisa Mihajlovic, la varsta de 53 de ani, dupa o lupta grea cu leucemia. Vestea tragica despre moartea fostului mare antrenor sarb a fost data chiar de familia acestuia printr-o postare emoționanta pe rețelele…

- Este zi de doliu in lumea teatrului romanesc! Un mare actor s-a stins din viața la varsta de 77 de ani. In prezent, acesta este plans de o țara intreaga. Vestea despre moartea lui a fost anunțata de Teatrul Evreiesc de Stat. Indragitul actor va fi inmormantat marți, 6 decembrie, in Cimitirul Bellu,…

- Biserica ortodoxa aradeana este in doliu. Parintele Arhidiacon Gheorghe Contraș, in varsta de 73 de ani, a incetat din viața in aceasta seara. „Parintele Arhidiacon Gheorghe Contraș, pensionar, a incetat din viata, dupa o indelungata suferinta, in seara zilei de 29 noiembrie 2022, la varsta de 73 de…

- Este doliu in lumea filmului de la Hollywood, dupa ce unul din actorii care au jucat in celebrul Top Gun a murit la varsta de 66 de ani. Inainte sa inceteze din viața, acesta s-a confruntat cu o boala grava, de care suferea de mult timp.

- In cariera sa, Gerhard Rodax, care a jucat pe postul de atacant, a evoluat la Admira Wacker, Atletico Madrid și Rapid Viena.Pentru echipa naționala a Austriei, acesta a bifat 20 de selecții și a marcat 3 goluri.Familia roș-alba deplange moartea lui Gerhard Rodax. Jucatorul austriac a jucat pentru echipa…

- Este doliu in rugby-ul romanesc, dupa ce fostul mare international Mihai Nicolescu a incetat din viata, la varsta de 79 de ani, informeaza Consiliul de conducere al Asociatiei Internationalilor de Rugby din Romania. Mihai Nicolescu s-a nascut la 9 noiembrie 1943, la Margineanca, langa Ploiesti. In 1954,…

- Celebru pentru ritmurile zgomotoase de pian și pentru prezența șocanta pe scena pentru acea vreme, starul cunoscut mai ales pentru clasicul „Great Balls of Fire” a murit din cauze naturale, a declarat agentul sau publicitar, relateaza The Guardian.Lewis a inregistrat 40 de albume de studio, cel mai…