- Doliu in sportul buzoian! Cel mai iubit om din handbalul buzoian, Romeo Ilie, s-a stins din viața. Nascut in 1954, Romeo Ilie se confunda cu anii de glorie ai echipei de handbal feminin din Buzau, inca dinainte de momentul promovarii in prima liga. Era cel mai indragit antrenor, datorita sufletului…

- Doliu in lumea filmului! Un alt actor cunoscut s-a stins din viața, in urma cu puțin timp. A jucat in celebtrul serial "The Crown" și a avut un rol important chiar și in serialul ''Blake's 7'. Printre rolurile importante pe care le-a avut se numara și serialele ''Doctors'', ''Coronation Street'' si…

- Lumea muzicala e in doliu dupa ce un artist extrem de iubit s-a stins din viața. Maxi Jazz, membru al trupei Faithless, care a concertat de mai multe ori si in Romania, a murit la varsta de 65 de ani. Foștii sai colegi de trupa au transmis mesaje emoționante pe rețelele de socializare.

- Biserica Ortodoxa Romana, in doliu! Un preot in varsta de 54 de ani a murit in saptamana Craciunului. Tristul anunț a fost facut de preotul Ioan Bargaoanu, protoiereu de Onești. Parintele care s-a stins din viața inainte de Nașterea Domnului slujea in Parohia Valea Bogdanei, din județul Bacau.

- Doliu la Centrul de Transfuzie Sanguina Alba: O angajata s-a stins din viața, dupa o lunga și grea suferința Doliu la Centrul de Transfuzie Sanguina Alba: O angajata s-a stins din viața, dupa o lunga și grea suferința Cu durere in suflet, colectivul Centrului de Transfuzie Sanguina Alba a anunțat decesul…

- O veste trista vine tocmai din invațamantul salajean. S-a stins din viața un dascal apreciat și implicat. Bianca Pop-Ignat, directoarea Gradiniței cu Program Prelungit „Licurici” Zalau a trecut la cele veșnice in urma unei grave probleme de sanatate. „Soarele vietii a apus pentru o fiinta atat de draga…

- Scriitorul Daniel Vighi a murit, in 26 noiembrie 2022, la spital, la varsta de 66 de ani. In urma cu doua zile, acestuia i a fost decernat titlul de Cetatean de onoare al municipiului Timisoara, conform Agerpres.roDaniel Vighi, prozator si eseist, s a nascut la 9 octombrie 1956, la Radna, azi in Lipova.…

- Din pacate pentru fanii uneia din cele mai longevive serii TV vine pe nepregatite. In varsta de 49 de ani, Jason Frank s-ar fi stins din viața. Pentru moment, cauza morții sale nu a fost dezvaluita imediat. Actorul a jucat in seria, inițial lansata de Saban Entertainment, „Power Rangers”. Una din cele…