- Soutter locuia de mai mult timp in strainatate, la Morzine, in Alpii francezi, dar a decedat in Marea Britanie. Sportiva a fost medaliata cu bronz la FOTE-2017, la Erzurum (Turcia), iar, incepand din acest an, fusese selectionata in lotul olimpic de seniori, in vederea JO-2022. De asemenea,…

- Momente grele in familia fostului jurnalist Marius Zamfir! Fiica lui de 16 ani a plecat de acasa și de mai bine de o saptamana, rudele nu au primit niciun semn de la ea. Familia și prietenii se roaga neincetat și spera ca este in viața și ca, in curand, va reveni acasa. Polițiștii știu povestea […]…

- Este doliu in familia Adinei de la Heaven! Tatal cantaretei s-a stins din viata la varsta de 65 de ani. Dumitru Postelnicu a murit miercuri seara in urma unui atac de cord. Tatal Adinei nu a mai putut fi salvat.

- "In seara zilei de 19 iulie, la ora 18.15, Majestatea Sa Printesa Elisabeta a incetat din viata dupa o lunga suferinta. Alaturi i-a stat familia. Princess Elisabeth se afla in ordinea sucesiunii la tron si si-a trait ultimii ani din viata in Palatul Sorgenfri", a anuntat familia regalaa. Printesa…

- Doliu in familia unui campion mondial!(Console si accesorii gaming) Fetița lui cea mica a murit inurma unui incident infiorator.(CITEȘTE ȘI: SAVETA BOGDAN ESTE IN DOLIU! FOSTUL SOȚ AL ARTISTEI S-A STINS DIN VIAȚA) Fetița fostului schior Bobe Miller a cazut in psicina unui vecin, unde avea loc o petrecere.(Cele…

- A murit Revisz Romulus, fost campion de tenis de masa. Sportivul a incetat din viața, vineri dimineața, in Germania, la 47 de ani, rapus de cancer la creier, informeaza Libertatea.ro.Problemele de sanatate au aparut in septembrie 2015, cand fostul campion național a fost internat de urgența la spital…

- Familia saxofonistului aradean Adrian Creciunescu trece prin momente extrem de grele. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Fetița lor cea mica s-a stins din viața, in brațele medicilor. In urma cu aproape doua luni, pe 13 martie, fetita Roxanei și a lui Adi Creciunescu…

- Monica Tatoiu este una dintre cele mai celebre femei de afaceri din Romania, conducand, timp de 12 ani, o mare companie de produse cosmetice. Tatoiu este, insa, devastata de o veste trista, venita din senin. Moartea subita a nașului ei i-a indurerat familia.