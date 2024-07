Este doliu in PSD, dupa ce un primar s-a stins din viața. In urma cu o luna, barbatul fusese reales pentru a șasea oara. Din primele informații, liderul suferea de mai multe complicații. A murit Mircia Acatrinei, PSD Primarul comunei Coșula din județul Botoșani, Mircia Acatrinei, a incetat din viața la varsta de 67 de […] The post Doliu in PSD. A murit un primar, la o luna dupa ce obținuse al șaselea mandat appeared first on Puterea.ro .