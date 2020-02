Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul francez Jean Daniel, fondatorul Le Nouvel Observateur, a murit la varsta de 99 de ani, potrivit saptamanalului pe care l-a creat, potrivit news.ro.Recompensat in 2004 cu medalia Principe de Asturias pentru Comunicare si Stiinte Umaniste, Jean Daniel s-a nascut in Algeria, in 1920.…

- Actorul Raphael Coleman, cunoscut din filmul "Nanny McPhee", a murit la numai 25 de ani.Mama lui Raphael Coleman, Liz Jensen, a confirmat informația. Liz a notat ca Raphael "a murit facand ceea ce ii placea", in timp ce tatal sau vitreg, Carsten Jensen, a scris pe Facebook ca Raphael Coleman s-a prabusit…

- Bateristul Neil Peart, membru al trupei canadiene de progressive rock Rush, a murit la varsta de 67 de ani din cauza unui cancer, potrivit BBC, scrie news.ro.Muzicianul, considerat unul dintre cei mai importanti bateristi din toate timpurile, a murit marti, 7 ianuarie, in Santa Monica (California).…

- Scriitoarea americana Elizabeth Wurtzel, autoarea "Prozac Nation", o carte de referinta despre depresia cronica, a murit marti la varsta de 52 de ani in urma unui cancer, potrivit publicatiei americane New York Times, citata de AFP. Contactata de AFP, agentia literara care o reprezinta pe Elizabeth…

- Actorul Danny Aiello, cunoscut pentru roluri din filme ca „Do the Right Thing”, pentru care a primit si o nominalizare la Oscar, si „Moonstruck”, a murit la varsta de 86 de ani, anunta presa americana, potrivit news.ro.Actor de teatru si film, cu o cariera de peste 50 de ani, Aiello a murit…

- Marie Fredriksson, solista trupei Roxette, a murit la varsta de 61 de ani, dupa ce ani buni s-a luptat cu o boala grava. Marie suferea de cancer pe creier și in ultima perioada renunțase complet la aparițiile pe scena. Anunțul morții a fost facut de managera artistei.

- Constantin Machidon, primarul din Tazlau, o comuna din judetul Neamt, a murit rapus de cancer, la patru ani dupa ce soția sa s-a sinucis. Constantin Machidon, primar PNL in Tazlau, a murit rapus de cancer. Acesta avea 62 de ani și de ceva timp era internat in spital. Barbatul fusese profund afectat…