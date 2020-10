Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat din regia tehnica a televiziunii Realitatea Plus a murit din cauza COVID- 19. In varsta de 46 de ani, el era internat la Terapie Intensiva, la Institutul „Matei Balș”. Bebe Stanuțiu avea 2 copii. Este primul deces de COVID- 19 confirmat in mass- media. Anunțul conducerii postului de televiziune…

- Au fost inregistrate trei noi decese, la nivelul județului Alba, ale unor pacienți cu COVID-19. Este vorba despre trei barbați, doi de 64 de ani și unul de 88 de ani, cu multiple afecțiuni. Deces 62 – Barbat, 64 de ani, confirmat in 18.09.2020, decedat in 23.09.2020 la SJU – ATI Alba, diabet zaharat…

- O asistenta de 50 de ani, din Sibiu, a murit din cauza infectiei cu noul coronavirus, anunta spitalul Judetean Sibiu, care precizeaza ca este primul deces al unui cadru medical din judet, scrie News.ro. Reprezentantii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu au postat pe pagina de Facebook un mesaj…