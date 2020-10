Radu Calin Cristea, critic literar, jurnalist, eseist și scriitor, a murit la varsta de 65 de ani. Din 2013, Radu Calin Cristea era membru al Consiliului National al Audiovizualului (CNA). S-a nascut in anul 1955, in comuna Ineu si a urmat un liceu din Arad, iar in 1978 a absolvit Facultatea de Limba și Literatura Romana a Universitații din București. A fost mai intai colaborator și, mai apoi, redactor la programul „Actualitatea Romaneasca” difuzat de Radio Europa Libera (1990 – 2002). A fost director al Muzeului Literaturii Romane din București, iar in vara anului 2012 a fost director general…