- Facultatea de Istorie si Stiinte Politice FISP isi exprima regretul profund la vestea decesului profesorului universitar doctor Constantin Buse 1939 2019 .Doctor Honoris Causa al Universitatii "Ovidius" din Constanta din 2007, istoricul Constantin Buse a fost prezent in cadrul FISP, in activitati de…

- Județul Cluj a ramas fara prefect timp de cateva zile, iar in urma ședinței de guvern de vineri, 13 decembrie 2019, Mircea Abrudean a fost numit in aceasta funcție. Mircea Abrudean are 35 de ani și a fost membru PNL timp de 17 ani. A absolvit Facultatea de Studii Europene la Universitatea Babeș-Bolyai,…

- Dr. Vasile Francisc Spinu a fost numit, in 9 decembrie 2019, prin ordin al președintelui Autoritații Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), director executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba. Anterior delegarii atribuțiilor funcției…

- Marți, 10 decembrie, incepand cu ora 10.00, in Sala H1 (Corpul H – Casa Catargi) a Universitații „Alexandru Ioan Cuza”, Primaria Municipiului Iași in parteneriat cu Centrul de Istorie a Secolului 20 din cadrul Facultații de Istorie a universitații organizeaza simpozionul „Minoritațile, de la Marea Unire…

- Doliu in lumea artistica! Ema Vetean, o indragita actrita originara din Hunedoara, si-a pierdut viata la 38 de ani. Pentru ca familia ei a acceptat prelevarea de organe, Ema Vetean va salva cinci vieti.

- Cecilia Moldovan este o eseista, prozatoare, traducatoare, poeta si autoare de teatru, nascuta la 8 august 1950 in Bacau. Cu exceptia studiilor universitare, cand absolva Facultatea de Filologie, sectia romano-engleza a Universitatii „Al. I. Cuza” din Iasi, in anul 1972, toata viata sa este legata de…

- Dupa audieri, ea a declarat ca ministrul demis al Transporturilor, Razvan Cuc, “a trecut o linie” atunci cand a considerat “ca-si poate bate joc de cariera si profesia unui om”. “Eu cred in familie, in cariera si TAROM. TAROM este a doua mea familie. Domnul Cuc a trecut o linie cand a considerat ca-si…

- Șefa TVR, Doina Gradea, a transmis sambata ca Liviu Bratescu, membru CA al TVR din partea PNL, nu are dreptat cand reclama faptul ca ieri, in ziua moțiunii de cenzura, la TVR s-ar fi vazut doar Viorica Dancila, in vreme ce dezbaterea din Parlament a fost cenzurata, in locul acesteia difuzandu-se…