- Cauza decesului este momentan necunoscuta, comentatorul fiind singur in casa atunci cand s-a intamplat nefericitul eveniment. Tamașescu lasa in urma sa și o fetița, din singura lui casnicie.Fost pilot de raliu și dedicat in totalitate acestui sport, Tamașescu ocupa și un post de trainer in cadrul Academiei…

- Un cunoscut comentator sportiv si fostul pilot de raliu, Alexandru Tamasescu, a fost gasit mort in casa. Apropiații acestuia sunt in șoc deoarece moartea sa a venit subit, potrivit GandulApropiații lui Alexandru Tamașescu sunt șocați de vestea tragica care a venit de nicaieri.Barbatul a fost gasit mort…

- Doliu in sportul romanesc! A murit subit, la doar 46 de ani, in propria sa casa Alexandru Tamașescu a murit Cunoscutul comentator sportiv si fostul pilot de raliu Alexandru Tamasescu a fost gasit mort in casa. Cel care l-a descoperit este unul dintre prietenii sai. Alertat ca nu mai raspunde la telefon,…

- Pictorul Corneliu Dumitriu a incetat la varsta de 68 ani.Nascut la Radauți Prut, pe 1 iunie 1954, Corneliu Dumitriu nu s-a dezis niciodata de culorile din Lunca Prutului, de animalele fantastice sau peisajele pline de candoare. A purtat, fie in culoare, fie in privire sau in mersul neimitabil, amprenta…

- Actorul Alexandru Arșinel a murit, joi, dupa o lunga perioada in care s-a confruntat cu probleme medicale, un transplant de rinichi și mai multe internari in spitale. Alexandru Arsinel se afla internat la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti din 15 septembrie pentru tratarea unor leziuni cauzate…

- Am primit cu profunda durere vestea trecerii in eternitate a colegului nostru, Pop Mircea, primarul comunei Cuzaplac. Vreme de mai bine de trei decenii, domnia sa a slujit neobosit interesele comunitații sale, fiind primarul cu cea mai indelungata activitate din județul Salaj.Sincere condoleanțe familiei…

- Fermierul Viorel Matei, una dintre vocile cele mai importante din agricutura romaneasca din ultimele doua decenii, a murit, luni, dupa o grea suferința, cu cateva saptamani inainte sa implineasca varsta de 73 de ani. De loc din Cenad, județul Timiș, unde administra și o exploatație agricola importanta,…

- Octavian Negotei, fostul primar al comunei prahovene Adunati, a incetat din viata azi noapte, la varsta de 66 de ani. Acesta a condus comuna timp de 22 de ani, din anul 2000, pana in 2022, fiind un edil indragit de comunitate. Presedintele PSD Prahova, Bogdan Toader, a transmis condoleante familiei…