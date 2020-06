Dana Dobre a incetat din viața la varsta de 56 de ani. Vestea trecerii in neființa a fost facuta de o prietena, in mediul online. Femeia, care a lucrat la Romania Libera ca jurnalist economic, suferea de neoplasm pulmonar, in stadiul 4, in ultimele luni neluandu-și tratamentul din cauza sistemului de sanatate nefuncțional. Dana Dobre a incetat din viața la varsta de 56 de ani, in noaptea de sambata spre duminica (6 spre 7 iunie). Femeia fusese diagnosticata cu cancer pulmonar, in ultimele luni neputand beneficia de tratament pentru boala sa. „Din pacate, azi-noapte, Dana, colega și prietena…