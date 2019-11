Stiri pe aceeasi tema

- Actorul britanic Stephen Moore, cunoscut in special pentru rolul androidului paranoic Marvin din seria radiofonica "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy", precum si pentru rolul lui Silurian Eldane din seria de televiziune "Doctor Who", a

- Doliu in comuna A.I.Cuza. Primarul localitații, Vasile Cornelus Baciu, s-a stins din viața. Nefericitul eveniment a avut loc in jurul orelor 01.00. Decesul ar fi survenit in somn. Medicii chemați au incercat sa-l resusciteze, dar totul a fost in zadar. Vasile Cornelus Baciu urma sa…

- Republica Moldova ar putea primi, din partea Uniunii Europene, prima tranșa din asistența macrofinanciara promisa, pana la sfarșitul acestui an. Asta in cazul in care guvernarea de la Chișinau va reuși sa realizeze toate angajamentele asumate fața de partenerii externi. Declarația a fost facuta de Inalta…

- In discursul sustinut pe 26 septembrie la tribuna ONU, Igor Dodon a avut o abordare echilibrata, constructiva si echilibrata fata de politica externa a Republicii Moldova. Declaratia a fost exprimata intr-un comunicat de presa al Partidului Socialistilor din Republica Moldova, in care se mentioneaza…

- Veste teribila pentru iubitorii de muzica populara! A murit! Vestea a venit ca un traznet Este doliu in lumea muzicala romaneasca. Un tanar cantareț s-a stins din viața subit, la doar 31 de ani. Apropiații sunt in stare de șoc și nu pot accepta faptul ca nu il vor mai vedea niciodata. Bogdan Șeitan a murit prematur,…

- Sotii Andrei si Mirela Szemerjai directorul Liceului cu Program Sportiv Nicolae Rotaru din Constanta, respectiv cunoscuta antrenoare de gimnastica de la CSS1 Constanta si familiile celor doi sunt in doliu, dupa ce s a stins din viata mama antrenoarei. Inmormantarea va avea loc maine, la Constanta. Printre…

- „Zilele de doliu, in 28 de ani de Independența, au fost emise prin decret prezidențial”. Declarația aparține președintelui Igor Dodon, intrebat de ce a sfidat ziua de doliu național, care a fost stabilita de Guvernul Maiei Sandu la data de 23 august.

- Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti anunta cu regret trecerea in nefiinta a celui care a fost Armand Novacek.Maestru emerit al sportului, a fost jucator de baza al Stelei si unul dintre cei mai importanti sportivi ai echipei nationale din ldquo;perioada de aur" a baschetului romanesc anii lsquo;50…