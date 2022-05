DOLIU în politica românească: un nume cu greutate din PSD a murit Ion Banița, fostul viceprimar al comunei Carligele, s-a stins din viața miercuri, 4 mai.Banița a indeplinit funcția de viceprimar timp de 16 ani, in perioada 2004 – 2020. Tragicul anunț a fost facut public chiar de catre Primaria Carligele pe rețelele de socializare.”Desi nu ne plac vestile triste, uneori, suntem nevoiți sa le transmitem. Cu durere și cu o adanca parere de rau, anunțam trecerea in neființa a domnului Ion Banița, viceprimar al comunei in perioada 2004-2020.Un om in puterea vieții, un om deosebit, un coleg devotat și implicat, care a slujit in cadrul comunitații noastre mai mulți… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

